Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 17.12.2025 (обновлено: 19:04 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/moskva-2062750056.html
Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого
Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого - РИА Новости, 17.12.2025
Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого
Четверо злоумышленников, которые похитили своего знакомого и вымогали у него деньги, получили от 7 до 9 лет лишения свободы в Москве, сообщает столичная... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:55:00+03:00
2025-12-17T19:04:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062751491_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_556336a3b804606719d722e7a7e74bef.jpg
https://ria.ru/20250611/novosibirsk-2022234070.html
https://ria.ru/20251216/vladimir-2062310666.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062751491_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_21abacb5fc8f8c5c17ab69b7ff0c3146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого

В Москве вымогатели получили от 7 до 9 лет колонии за похищение знакомого

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramЧетверо мужчин осуждены за похищение человека и вымогательство денежных средств
Четверо мужчин осуждены за похищение человека и вымогательство денежных средств - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Четверо мужчин осуждены за похищение человека и вымогательство денежных средств
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четверо злоумышленников, которые похитили своего знакомого и вымогали у него деньги, получили от 7 до 9 лет лишения свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений Мехрузжон Исматов, Магомед Бартиханов, Закарья Дибиров, Комиль Джулову признаны виновными по части 3 статьи 33, пунктам "а, в, з" части 2 статьи 126 УК РФ (организация похищения человека и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений), части 3 статьи 33, пунктам "а, г" части 2 статьи 163 УК РФ (организация вымогательства и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки
11 июня, 13:46
Уточняется, что суд приговорил Исматова к 9 годам лишения свободы, Дибирова и Джулову каждого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, а Бартиханова - к 7 годам. Отбывать наказание все они будут в исправительной колонии строгого режима.
По данным надзорного органа, в июне 2024 года Исматов, предполагая, что у его знакомого есть крупная сумма денег, разработал преступный план похищения мужчины и вымогательства. Для осуществления задуманного он привлек Дибирова, который предложил поучаствовать также Бартиханову и Джулову.
Так, 29 июля 2024 года глава группировки Исматов передал подельнику Дибирову деньги для аренды автомобиля, на котором Дибиров, Бартиханов и Джулову прибыли к дому потерпевшего на улице Ангарской в Москве. Сообщники подошли к мужчине около подъезда дома и насильно посадили в автомобиль.
Как сообщили в ГСУ СК Москвы, похитители направились в Московскую область. Там фигуранты удерживали его несколько часов и вымогали 300 тысяч рублей за освобождение. Их действия были пресечены сотрудниками ГАИ, а потерпевший был освобожден.
"В ходе расследования уголовного дела следствием детально восстановлены маршруты передвижения фигурантов, хронология их действий и процесс подготовки к преступлению. В основу доказательственной базы легли осмотры видеозаписей с камер наружного видеонаблюдения, показания свидетелей и потерпевшего, результаты оперативно-розыскной деятельности", - рассказали в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Во Владимире возбудили дело о похищении мужчины
16 декабря, 10:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала