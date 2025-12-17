Суд в Москве вынес приговор четырем мужчинам, похитившим знакомого

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четверо злоумышленников, которые похитили своего знакомого и вымогали у него деньги, получили от 7 до 9 лет лишения свободы в Москве, Четверо злоумышленников, которые похитили своего знакомого и вымогали у него деньги, получили от 7 до 9 лет лишения свободы в Москве, сообщает столичная прокуратура.

"В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений Мехрузжон Исматов, Магомед Бартиханов, Закарья Дибиров, Комиль Джулову признаны виновными по части 3 статьи 33, пунктам "а, в, з" части 2 статьи 126 УК РФ (организация похищения человека и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений), части 3 статьи 33, пунктам "а, г" части 2 статьи 163 УК РФ (организация вымогательства и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что суд приговорил Исматова к 9 годам лишения свободы, Дибирова и Джулову каждого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, а Бартиханова - к 7 годам. Отбывать наказание все они будут в исправительной колонии строгого режима.

По данным надзорного органа, в июне 2024 года Исматов, предполагая, что у его знакомого есть крупная сумма денег, разработал преступный план похищения мужчины и вымогательства. Для осуществления задуманного он привлек Дибирова, который предложил поучаствовать также Бартиханову и Джулову.

Так, 29 июля 2024 года глава группировки Исматов передал подельнику Дибирову деньги для аренды автомобиля, на котором Дибиров, Бартиханов и Джулову прибыли к дому потерпевшего на улице Ангарской в Москве . Сообщники подошли к мужчине около подъезда дома и насильно посадили в автомобиль.

Как сообщили в ГСУ СК Москвы, похитители направились в Московскую область . Там фигуранты удерживали его несколько часов и вымогали 300 тысяч рублей за освобождение. Их действия были пресечены сотрудниками ГАИ , а потерпевший был освобожден.