МИД выразил соболезнования Таджикистану в связи с гибелью ребенка в школе
МИД выразил соболезнования Таджикистану в связи с гибелью ребенка в школе - РИА Новости, 18.12.2025
МИД выразил соболезнования Таджикистану в связи с гибелью ребенка в школе
Москва выражает соболезнования Таджикистанской стороне в связи с гибелью ребенка в подмосковной школе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва выражает соболезнования Таджикистанской стороне в связи с гибелью ребенка в подмосковной школе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении", - заявила официальный представитель МИД РФ в своем ответе для СМИ, опубликованном на официальном сайте министерства.
По ее словам, российская сторона в данном вопросе будет придерживаться принципа взаимной поддержки, присущему стратегическому партнерству и союзничеству с Республикой Таджикистан.
Дипломат также подчеркнула, что российское дипломатическое ведомство незамедлительно предложило содействие посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации сразу после получения информации о гибели ее гражданина.
"При этом хотели бы подчеркнуть, что любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность независимо от чего бы то ни было, включая гражданство или национальную принадлежность. Российская сторона сделает всё необходимое для беспристрастного и объективного расследования произошедшего", - заявила Захарова
.
По данным СК
и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова
сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. Возбуждено уголовное дело.