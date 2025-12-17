https://ria.ru/20251217/moskva-2062619611.html
Москвичей предупредили о похолодании
Москвичей предупредили о похолодании - РИА Новости, 17.12.2025
Москвичей предупредили о похолодании
Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, вновь может сформироваться снежный покров, сообщила РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:38:00+03:00
2025-12-17T13:38:00+03:00
2025-12-17T13:38:00+03:00
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024722_0:372:2977:2047_1920x0_80_0_0_4f691b7cd31009667adaa0db941f48da.jpg
https://ria.ru/20251207/pogoda-2060373199.html
https://ria.ru/20251217/katok-2062583480.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061024722_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_572155e59cece5a959d1247a069e8c6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о похолодании
В Москве на следующей неделе похолодает до минус 8 градусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, вновь может сформироваться снежный покров, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные и первый день следующей недели погода будет такая же, как сейчас: температура останется положительной, в пределах плюс 1 - плюс 3 градусов, то есть фон температуры выше климатической нормы градусов на 5. Есть надежда на то, что на следующей неделе характер погоды будет меняться в сторону понижения температуры", - рассказала Позднякова
.
Синоптик отметила, что больших снегопадов не ожидается, но начиная с 22 декабря в Москве
выпадет небольшой снег, землю вновь накроет пленка снежного покрова.
"Температура будет понижаться, и не исключено, что к 24-25 декабря она в ночные часы уже будет устойчиво отрицательной, в пределах минус 5 - минус 8 градусов. Таким образом, тот снег, который выпадет, он не будет таять, снежный покров сохранится. Ну еще есть надежда на самые последние дни года, которые тоже обещают быть со снежком", - добавила она.