13:38 17.12.2025
Москвичей предупредили о похолодании
Москвичей предупредили о похолодании
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, вновь может сформироваться снежный покров, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные и первый день следующей недели погода будет такая же, как сейчас: температура останется положительной, в пределах плюс 1 - плюс 3 градусов, то есть фон температуры выше климатической нормы градусов на 5. Есть надежда на то, что на следующей неделе характер погоды будет меняться в сторону понижения температуры", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что больших снегопадов не ожидается, но начиная с 22 декабря в Москве выпадет небольшой снег, землю вновь накроет пленка снежного покрова.
"Температура будет понижаться, и не исключено, что к 24-25 декабря она в ночные часы уже будет устойчиво отрицательной, в пределах минус 5 - минус 8 градусов. Таким образом, тот снег, который выпадет, он не будет таять, снежный покров сохранится. Ну еще есть надежда на самые последние дни года, которые тоже обещают быть со снежком", - добавила она.
МоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
