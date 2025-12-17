https://ria.ru/20251217/moskva-2062575819.html
В Москве мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина с ножом напал на двоих прохожих в Москве, возбуждено уголовные дело, подозреваемый заключен под стражу, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:40:00+03:00
2025-12-17T11:40:00+03:00
2025-12-17T13:36:00+03:00
происшествия
москва
россия
москва
россия
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Мужчина с ножом напал на двоих прохожих в Москве, возбуждено уголовные дело, подозреваемый заключен под стражу, сообщается
на сайте МВД Медиа.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Басманному району Москвы
задержан 33-летний уроженец Оренбурга
, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что на улице Покровка между фигурантом и группой молодых людей произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Подозреваемый достал предмет, похожий на нож, и ударил одного мужчину в область груди и поясницы, а второго в бедро. Сотрудники полиции задержали пьяного правонарушителя на месте, при его досмотре было обнаружено орудие преступления, которое направлено на экспертизу.
"Пострадавших бригады скорой медицинской помощи оперативно доставили в больницу. Согласно заключению врачей, здоровью одного из граждан причинён тяжкий вред. Степень вреда, причинённого второму потерпевшему, устанавливается", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник заключён под стражу. Расследование продолжается.