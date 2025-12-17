В Москве мужчина с ножом напал на прохожих

Предварительно установлено, что на улице Покровка между фигурантом и группой молодых людей произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Подозреваемый достал предмет, похожий на нож, и ударил одного мужчину в область груди и поясницы, а второго в бедро. Сотрудники полиции задержали пьяного правонарушителя на месте, при его досмотре было обнаружено орудие преступления, которое направлено на экспертизу.