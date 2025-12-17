Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 17.12.2025 (обновлено: 13:36 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/moskva-2062575819.html
В Москве мужчина с ножом напал на прохожих
В Москве мужчина с ножом напал на прохожих - РИА Новости, 17.12.2025
В Москве мужчина с ножом напал на прохожих
Мужчина с ножом напал на двоих прохожих в Москве, возбуждено уголовные дело, подозреваемый заключен под стражу, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:40:00+03:00
2025-12-17T13:36:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062618308_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a81246915cb0901cc788a695c9353a6.jpg
https://ria.ru/20251212/podrostok-2061729845.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062618308_168:0:1047:659_1920x0_80_0_0_f7768023fcbc11117e371d88c74cd4c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчина с ножом напал на прохожих

В Москве арестовали мужчину за нападение с ножом на двоих прохожих

© МВД МедиаКадр видео нападения на двух прохожих в Москве
Кадр видео нападения на двух прохожих в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© МВД Медиа
Кадр видео нападения на двух прохожих в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на двоих прохожих в Москве, возбуждено уголовные дело, подозреваемый заключен под стражу, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Басманному району Москвы задержан 33-летний уроженец Оренбурга, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что на улице Покровка между фигурантом и группой молодых людей произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Подозреваемый достал предмет, похожий на нож, и ударил одного мужчину в область груди и поясницы, а второго в бедро. Сотрудники полиции задержали пьяного правонарушителя на месте, при его досмотре было обнаружено орудие преступления, которое направлено на экспертизу.
"Пострадавших бригады скорой медицинской помощи оперативно доставили в больницу. Согласно заключению врачей, здоровью одного из граждан причинён тяжкий вред. Степень вреда, причинённого второму потерпевшему, устанавливается", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник заключён под стражу. Расследование продолжается.
Кадры МВД по делу подростка в курской школе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Дело подростка, напавшего на школу в Курске, передали в суд
12 декабря, 17:53
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала