Жителя Москвы осудили за призывы вступать в "Легион "Свобода России"*

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил 19-летнего москвича к 8 годам колонии за призывы в интернете вступать в "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным 19-летнего москвича Артема Никитушкина и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок 2 года и 6 месяцев", - сказали в суде.

Судом установлено, что подсудимый опубликовал в сети 15 текстовых сообщений, содержащих призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма и его пропаганду: призывы к насильственной смене государственной власти в России , пропаганда и оправдание идеологии и практики таких организаций, как "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"*. Также сообщения содержали обоснование необходимости вступления в ряды этих террористических организаций и утверждения о его личной готовности к вступлению в "Легион "Свобода России"*.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма), частью 1.1 статьи 205.1 (склонение, вербовка или вовлечение в деятельность террористической организации) и частью 2 статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, отметили в суде.