10:52 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/moskva-2062564308.html
В Москве на станции метро "Текстильщики" погиб человек
В Москве на станции метро "Текстильщики" погиб человек
Человек погиб на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:52:00+03:00
2025-12-17T10:52:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754871192_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_6655d50c9c0ee5018cc34d7e3c965d45.jpg
https://ria.ru/20251215/karpov-2062125222.html
москва
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754871192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8736a406d238900b5ef28c90b08cac61.jpg
1920
1920
true
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве на станции метро "Текстильщики" погиб человек

РИА Новости: на станции метро "Текстильщики" в Москве погиб человек

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейСтанция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии
Станция Текстильщики Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Станция "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Человек погиб на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Департамент транспорта ранее сообщил, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения.
"Станция "Текстильщики", погиб человек", - сказал собеседник агентства.
В Москве арестовали мужчину, пристававшего к блогерше в метро
