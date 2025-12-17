В Москве на станции метро "Текстильщики" погиб человек

https://ria.ru/20251217/moskva-2062564308.html
Человек погиб на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Человек погиб на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Департамент транспорта ранее сообщил, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения.
"Станция "Текстильщики", погиб человек", - сказал собеседник агентства.