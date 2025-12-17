https://ria.ru/20251217/moskva-2062552874.html
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно нет движения
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно нет движения - РИА Новости, 17.12.2025
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно нет движения
Временно нет движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы от станции "Текстильщики" в сторону станции "Котельники", передает... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:59:00+03:00
2025-12-17T09:59:00+03:00
2025-12-17T10:16:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754871192_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_6655d50c9c0ee5018cc34d7e3c965d45.jpg
https://ria.ru/20251215/karpov-2062125222.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754871192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8736a406d238900b5ef28c90b08cac61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно нет движения
Временно нет движения поездов на участке "фиолетовой" линии метро Москвы