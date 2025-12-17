Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/moskva-2062534897.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы - РИА Новости, 17.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы
По предварительным прогнозам, снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T07:06:00+03:00
2025-12-17T07:06:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975751_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_44d6fdc59b3653dd82fb232bfbd28769.jpg
https://ria.ru/20251207/pogoda-2060373199.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975751_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_96c73842bc991ad40c5b42baf1a05431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы

Тишковец: снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. По предварительным прогнозам, снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю (с 23-24 декабря)", - рассказал Тишковец.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Вильфанд рассказал, когда станут доступны долгосрочные прогнозы погоды
7 декабря, 04:13
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала