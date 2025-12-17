https://ria.ru/20251217/moskva-2062534897.html
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы - РИА Новости, 17.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы
По предварительным прогнозам, снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T07:06:00+03:00
2025-12-17T07:06:00+03:00
2025-12-17T07:06:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975751_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_44d6fdc59b3653dd82fb232bfbd28769.jpg
https://ria.ru/20251207/pogoda-2060373199.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975751_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_96c73842bc991ad40c5b42baf1a05431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снег и морозы
Тишковец: снег и морозы могут вернуться в Москву в предновогоднюю неделю