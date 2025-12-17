Ефимов: около 1,8 тысячи семей получили жилье в ЮВАО по реновации

"С начала 2025 года около 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по программе реновации в восьми районах Юго-Восточного административного округа. В частности, в районе Люблино новоселье отпраздновали 1,1 тысячи семей, в Выхине-Жулебине – более 350. Еще свыше 100 семей переехали в новостройки в районах Лефортово и Текстильщики", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.