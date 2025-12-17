Рейтинг@Mail.ru
09:06 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/moskva-2062509179.html
Ефимов: около 1,8 тысячи семей получили жилье в ЮВАО по реновации
2025
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: около 1,8 тысячи семей получили жилье в ЮВАО по реновации

Ефимов: около 1,8 тысячи семей получили жилье на юго-востоке Москвы по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В рамках программы реновации около 1,8 тысячи семей получили новые квартиры в юго-восточной части Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года около 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по программе реновации в восьми районах Юго-Восточного административного округа. В частности, в районе Люблино новоселье отпраздновали 1,1 тысячи семей, в Выхине-Жулебине – более 350. Еще свыше 100 семей переехали в новостройки в районах Лефортово и Текстильщики", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
После реализации программы реновации, как отметил замглавы города, около 60 тысяч жителей ЮВАО заселятся в новые дома.
У участников программы есть возможность бесплатно воспользоваться услугой по переезду от города. Например, около 1,3 тысячи семей, проживающих на юго-востоке Москвы, переехали таким образом, сообщили в пресс-службе градкомплекса. Среди них свыше 800 жителей из Люблино, 300 из Выхино, по 80 семей из Лефортово и Текстильщиков.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов. Как ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, темпы реализации программы реновации будут расти с каждым годом.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
