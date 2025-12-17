Россиян предупредили о новой схеме мошенников с гонконгским гриппом

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мошенники начали обманывать людей, запугивая их вспышкой гонконгского гриппа, рассказали в Т-Банке.

"Мошенники звонят от имени поликлиники и просят жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики вируса. Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией. Вдобавок якобы записаться позже на прием уже не получится — не останется талонов", — объяснили специалисты.

Затем жертву уговаривают занять электронную очередь — и просят для этого назвать код из СМС. Таким способом злоумышленники получают доступ к аккаунту на "Госуслугах".

Но это только часть схемы. Следом жертве звонят от лица Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и начинают запугивать — говорят, что предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали "Госуслуги" и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета. Для защиты человека просят срочно перевести все накопления на "безопасный счет", но на самом деле это счет аферистов.

"фрод-рулетку" вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в По словам специалистов, первые звонки начали поступать вовскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России

Как отмечает Т-Банк, телефонное мошенничество за этот год вышло в лидеры, обогнав схемы с инвестициями и с сайтами объявлений. По сравнению с прошлым годом рост составляет 31 процент, а среднестатистическая жертва мошенничества помолодела на шесть лет: с 39 до 33.

Чтобы быстрее втереться в доверие, преступники пишут от лица сотрудников крупных компаний и надзорных органов, внимательно следят за новостями и берут за основу для схем громкие инфоповоды. Например, в этом году они воспользовались темой с обходом блокировки популярных ресурсов в интернете.

"Таким образом, влияние социальной инженерии начинается еще до того, как мошенник связался с потенциальной жертвой — шансы на успешный фрод растут", — считает заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Илья Александров.