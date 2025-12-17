https://ria.ru/20251217/mosgorsud-2062633411.html
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры - РИА Новости, 17.12.2025
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17
2025-12-17T14:13:00+03:00
2025-12-17T15:40:00+03:00
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года", - сказали в суде.
Накануне Верховный суд РФ
передал квартиру в собственность покупательницы, а вопрос о выселении из нее Долиной
передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда
.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.