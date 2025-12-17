Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры - РИА Новости, 17.12.2025
14:13 17.12.2025 (обновлено: 15:40 17.12.2025)
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры - РИА Новости, 17.12.2025
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2025
2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года", - сказали в суде.
Накануне Верховный суд РФ передал квартиру в собственность покупательницы, а вопрос о выселении из нее Долиной передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лурье ответит Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
 
 
