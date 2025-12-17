Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, сообщили РИА Новости в суде.

"Заседание судебной коллегии назначено на 25 декабря 2025 года", - сказали в суде.

Накануне Верховный суд РФ передал квартиру в собственность покупательницы, а вопрос о выселении из нее Долиной передал на рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.