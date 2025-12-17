Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом

"Я глубоко потрясён развитием уголовного процесса по делу Владимира Плахотнюка и тем, каким образом данное дело в настоящее время рассматривается. Принятие показаний, которые в лучшем случае должны были бы стать предметом отдельных уголовных расследований, а не фигурировать в качестве обычных свидетельских заявлений, неизбежно приводит меня к выводу, что мы наблюдаем судебный фарс, а не уголовный процесс исключительной общественной значимости", - написал экс-премьер в своем Telegram-канале.