Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом

КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Уголовный процесс по делу бывшего лидера Демпартии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков Молдавии, превращается в фарс, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Плахотнюк в среду заявил журналистам в зале суда о своей невиновности в этом финансовом преступлении. Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13.
"Я глубоко потрясён развитием уголовного процесса по делу Владимира Плахотнюка и тем, каким образом данное дело в настоящее время рассматривается. Принятие показаний, которые в лучшем случае должны были бы стать предметом отдельных уголовных расследований, а не фигурировать в качестве обычных свидетельских заявлений, неизбежно приводит меня к выводу, что мы наблюдаем судебный фарс, а не уголовный процесс исключительной общественной значимости", - написал экс-премьер в своем Telegram-канале.
Филат сообщил, что намерен лично присутствовать на всех последующих судебных заседаниях и давать публичные комментарии по показаниям свидетелей. Он также призвал парламент Молдавии возобновить расследование по факту узурпации власти.
Лидер Либерально-демократической партии отметил, что кража миллиарда долларов из молдавских банков была составной частью процесса узурпации власти. "Расследование "кражи миллиарда" должно вестись в контексте узурпации государственной власти, а не через распределение политической ответственности между партиями. Узурпацию власти и хищение средств совершили конкретные лица, действовавшие под прямым контролем Плахотнюка", - добавил экс-премьер.
Ранее Филат заявлял, что кража миллиарда долларов была подготовлена правительством, управлявшим страной в 2014 году. Тогда действующий президент Майя Санду была министром образования Молдавии.
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
