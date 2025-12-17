Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/moldaviya-2062761356.html
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом - РИА Новости, 17.12.2025
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом
Уголовный процесс по делу бывшего лидера Демпартии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе одного миллиарда долларов из... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T20:17:00+03:00
2025-12-17T20:17:00+03:00
в мире
молдавия
россия
греция
владимир плахотнюк
владимир филат
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20251031/moldaviya-2052053987.html
молдавия
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии, banca de economii
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии, Banca de Economii
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом

Экс-премьер Молдавии Филат: процесс по делу Плахотнюка превращается в фарс

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Уголовный процесс по делу бывшего лидера Демпартии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков Молдавии, превращается в фарс, заявил экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Плахотнюк в среду заявил журналистам в зале суда о своей невиновности в этом финансовом преступлении. Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13.
"Я глубоко потрясён развитием уголовного процесса по делу Владимира Плахотнюка и тем, каким образом данное дело в настоящее время рассматривается. Принятие показаний, которые в лучшем случае должны были бы стать предметом отдельных уголовных расследований, а не фигурировать в качестве обычных свидетельских заявлений, неизбежно приводит меня к выводу, что мы наблюдаем судебный фарс, а не уголовный процесс исключительной общественной значимости", - написал экс-премьер в своем Telegram-канале.
Филат сообщил, что намерен лично присутствовать на всех последующих судебных заседаниях и давать публичные комментарии по показаниям свидетелей. Он также призвал парламент Молдавии возобновить расследование по факту узурпации власти.
Лидер Либерально-демократической партии отметил, что кража миллиарда долларов из молдавских банков была составной частью процесса узурпации власти. "Расследование "кражи миллиарда" должно вестись в контексте узурпации государственной власти, а не через распределение политической ответственности между партиями. Узурпацию власти и хищение средств совершили конкретные лица, действовавшие под прямым контролем Плахотнюка", - добавил экс-премьер.
Ранее Филат заявлял, что кража миллиарда долларов была подготовлена правительством, управлявшим страной в 2014 году. Тогда действующий президент Майя Санду была министром образования Молдавии.
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Плахотнюк заявил, что власти Молдавии его демонизируют
31 октября, 12:12
 
В миреМолдавияРоссияГрецияВладимир ПлахотнюкВладимир ФилатМайя СандуЛиберально-демократическая партия МолдавииBanca de Economii
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала