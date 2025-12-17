Молдавская оппозиция сделала заявление о проекте госбюджета

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Проект госбюджета Молдавии на 2026 года показывает, что власти намерены усугубить системный кризис в здравоохранении и социальной сфере, говорится в заявлении пресс-службы оппозиционной Партии социалистов.
Парламент Молдавии в пятницу одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Власти рассчитывают компенсировать большую его часть за счет кредитов.
"Проект государственного бюджета на 2026 год демонстрирует искажённые приоритеты власти и усугубляет системный кризис в здравоохранении и социальной сфере. В "бюджете справедливых инвестиций" в 2026 году не предусмотрено ни одного лея на повышение зарплат медицинским работникам", - говорится в заявлении.
Социалисты констатируют, что здравоохранение в стране переживает не временные трудности, а глубокий системный кризис, поскольку низкие зарплаты приводят к острому дефициту кадров на всех уровнях — от врачей до младшего персонала. Особо тяжёлая ситуация, указали в партии, складывается в сельской местности, где людям приходится преодолевать десятки километров, чтобы попасть к врачу, что особенно трудно для пожилых граждан.
"Фракция социалистов намерена "держать власть в тонусе" особенно в период обсуждения ключевых финансовых документов — государственного, социального и медицинского бюджетов. Настоящий бюджет справедливых инвестиций — это "человекоцентричный" бюджет. Если власть отказывается вкладывать в людей, значит люди ей не нужны", - подчеркивается в заявлении политсилы.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.