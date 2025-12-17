Миссия МВФ оценила экономическую активность в Молдавии

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Экономическая активность в Молдавии растет, однако риски ухудшения ситуации из-за различных геополитических ситуаций остаются, заявила на пресс-конференции в среду глава миссии МВФ Алина Янку.

Миссия МВФ прибыла в Кишинев 4 декабря, чтобы обсудить с властями текущую экономическую ситуацию.

"Экономическая активность активизировалась, а инфляция продолжает снижаться, но прогноз по-прежнему характеризуется значительной неопределенностью. Преобладают риски ухудшения ситуации, которые в основном связаны с возможным усилением негативного влияния войны на Украине и другими геополитическими событиями, а также с задержками в реализации реформ", - заявила Янку.

По ее словам, для укрепления управления государственными финансами и повышения эффективности расходов необходимо более широкое реформирование госбюджета. Янку считает, что надежная и прозрачная бюджетно-налоговая система, соблюдение бюджетных правил и независимый надзор со стороны бюджетно-финансового совета позволили бы снизить расходы правительства и повысить их эффективность.

"В Молдавии налоговые поступления меньше, чем в других странах со схожим положением, при том, что налоговая система сложна и способствует искажению рыночных механизмов. Реформы должны поначалу обеспечить уровень доходов, достаточный для покрытия по крайней мере затрат на реформу государственного управления. В среднесрочной перспективе для обеспечения устойчивости бюджета потребуется более высокий уровень доходов. Это увеличение общего налогового бремени требует пересмотра прогрессивности налогов на доходы и имущество", - добавила Янку.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов. При этом республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года.