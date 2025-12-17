Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
10:24 17.12.2025
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР
в мире
молдавия
европа
кишинев
александр стояногло
майя санду
мария захарова
евросоюз
молдавия
европа
кишинев
в мире, молдавия, европа, кишинев, александр стояногло, майя санду, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев, Александр Стояногло, Майя Санду, Мария Захарова, Евросоюз
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья превратит левобережье Днестра в источник нестабильности на карте Европы, поэтому власти должны сосредоточиться на евроинтеграции, считает бывший генпрокурор, депутат парламента от блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в Евросоюз без Приднестровья. По ее мнению, приднестровский конфликт можно будет урегулировать после вступления Молдавии в ЕС.
"Евроинтеграция Молдавии невозможна без урегулирования приднестровского вопроса. Иначе Приднестровье станет "серой зоной" на карте Европы и постоянным источником нестабильности, что не в интересах ни наших партнёров, ни ЕС", - заявил Стояногло в эфире телеканала TVC 21.
По его словам, нужно найти механизмы интеграции Приднестровья в единое молдавское пространство и двигаться по европейскому пути вместе.
"Кипрский сценарий" для нас неприменим: опыт показывает, что северная часть острова остаётся фактически отрезанной от ЕС из-за раскола 1970-х, внешних влияний и разницы в уровне жизни. Время лишь углубляет этот разрыв. Это выбор киприотов, и я искренне желаю им мира и стабильности, но для Молдавии важно не повторить их путь", - добавил депутат.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
