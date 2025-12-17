В Молдавии рассказали о последствиях вступления страны в ЕС без ПМР

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья превратит левобережье Днестра в источник нестабильности на карте Европы, поэтому власти должны сосредоточиться на евроинтеграции, считает бывший генпрокурор, депутат парламента от блока "Альтернатива" Александр Стояногло.

По его словам, нужно найти механизмы интеграции Приднестровья в единое молдавское пространство и двигаться по европейскому пути вместе.

"Кипрский сценарий" для нас неприменим: опыт показывает, что северная часть острова остаётся фактически отрезанной от ЕС из-за раскола 1970-х, внешних влияний и разницы в уровне жизни. Время лишь углубляет этот разрыв. Это выбор киприотов, и я искренне желаю им мира и стабильности, но для Молдавии важно не повторить их путь", - добавил депутат.