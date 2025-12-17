Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали компенсацию дефицита бюджета за счет кредитов ловушкой - РИА Новости, 17.12.2025
16:28 17.12.2025
В Молдавии назвали компенсацию дефицита бюджета за счет кредитов ловушкой
В Молдавии назвали компенсацию дефицита бюджета за счет кредитов ловушкой - РИА Новости, 17.12.2025
В Молдавии назвали компенсацию дефицита бюджета за счет кредитов ловушкой
Политика властей Молдавии компенсировать дефицит госбюджета страны за счет кредитов похожа на ловушку, поскольку давление на бюджет становится год от года все... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
молдавия
дорин речан
евросоюз
мвф
всемирный банк
молдавия
В Молдавии назвали компенсацию дефицита бюджета за счет кредитов ловушкой

Депутат Бурдужа назвал компенсацию дефицита бюджета за счет кредитов ловушкой

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Политика властей Молдавии компенсировать дефицит госбюджета страны за счет кредитов похожа на ловушку, поскольку давление на бюджет становится год от года все больше, заявил РИА Новости депутат парламента от Соцпартии, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петр Бурдужа.
Парламент Молдавии в пятницу одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов. Власти рассчитывают компенсировать большую его часть за счет кредитов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
"Стратегия компенсации бюджета за счет заимствованных средств, а также за счет роста внутреннего и внешнего долга абсолютно неверна - это ловушка. Давление на бюджет растет, появляется больше платежей по кредитам, год от года придется платить все больше, в 2026 году только на проценты по кредитам придется отдать 6 миллиардов леев (356 миллионов долларов - ред.). Так что мы будем покрывать - запланированные расходы или долги?" - заявил Бурдужа.
Он обратил внимание, что в 2025 году власти планировали брать займы в среднем под 7%, а в итоге кредиты были взяты под 9% годовых. Также депутат подчеркнул, что власти аргументируют необходимость кредитов инвестициями, но нет гарантий, что эти проекты будут реализованы. Бурдужа напомнил, что в июле тогдашний премьер Дорин Речан анонсировал экономический рост и масштабные проекты, а в ноябре уже новое правительство провело корректировку бюджета и отменило реализацию всех проектов, которые были обещаны избирателям.
"Бюджетный дефицит неплох для инвестиционных амбиций, но деньги должны использовать целесообразно. В проекте на 2026 год мы видим, что большая ставка делается на ЕС, а что с МВФ, что с Всемирным банком, которые всегда были надежными финансовыми партнерами? Есть подозрения, что снова возникнет разница между тем, что было обещано и тем, что будет сделано", - добавил Бурдужа.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Молдавская экономика все глубже погружается в стагнацию, считает экономист
9 декабря, 16:58
 
В миреМолдавияДорин РечанЕвросоюзМВФВсемирный банк
 
 
