Кредиты ЕС не спасут Молдавию, считает депутат

КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Власти Молдавии планируют покрыть дефицит госбюджета за счет займов у Евросоюза, но эти средства не помогут экономике, поскольку большая часть кредитных средств в стране не используется по назначению, заявил РИА Новости депутат парламента от соцпартии, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петр Бурдужа.

Парламент Молдавии в пятницу одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

"Молдавия постоянно копит долги, но экономика страны не растет, власти планируют покрыть около 20% дефицита госбюджета за счет обещанной помощи ЕС в 1,9 миллиарда евро, из которых 1,5 миллиарда евро - это кредиты, причем часть из этих средств уже освоена, в 2026 году страна получит примерно 300 миллионов евро. Обращаю внимание, что в 2025 году из всех кредитов 19% было использовано по назначению, 81% были использованы на покрытие бюджетных расходов", - заявил Бурдужа.

Он отметил, что еще 23% дефицита госбюджета власти планировали покрыть за счет Международного валютного фонда, с которым у страны пока нет взаимоотношений и непонятно, будут ли эти кредиты получены. Еще 27,9% - это займы у Всемирного банка

"Амбиции властей выглядят странно, в 2026 году власти намерены взять в долг 1,54 миллиарда долларов и общий долг страны вырастет до 9,26 миллиардов долларов, в 2027 году он составит уже 10,68 миллиардов долларов, а в 2028 - 12 миллиардов долларов. Если власти за четыре года взяли кредиты на 2,96 миллиардов долларов и не было роста экономики, то где гарантия, что что он будет сейчас",