Кредиты ЕС не спасут Молдавию, считает депутат - РИА Новости, 17.12.2025
12:09 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/moldavija-2062582992.html
Кредиты ЕС не спасут Молдавию, считает депутат
Кредиты ЕС не спасут Молдавию, считает депутат
в мире, молдавия, евросоюз, всемирный банк
В мире, Молдавия, Евросоюз, Всемирный банк
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Власти Молдавии планируют покрыть дефицит госбюджета за счет займов у Евросоюза, но эти средства не помогут экономике, поскольку большая часть кредитных средств в стране не используется по назначению, заявил РИА Новости депутат парламента от соцпартии, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петр Бурдужа.
Парламент Молдавии в пятницу одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
"Молдавия постоянно копит долги, но экономика страны не растет, власти планируют покрыть около 20% дефицита госбюджета за счет обещанной помощи ЕС в 1,9 миллиарда евро, из которых 1,5 миллиарда евро - это кредиты, причем часть из этих средств уже освоена, в 2026 году страна получит примерно 300 миллионов евро. Обращаю внимание, что в 2025 году из всех кредитов 19% было использовано по назначению, 81% были использованы на покрытие бюджетных расходов", - заявил Бурдужа.
Он отметил, что еще 23% дефицита госбюджета власти планировали покрыть за счет Международного валютного фонда, с которым у страны пока нет взаимоотношений и непонятно, будут ли эти кредиты получены. Еще 27,9% - это займы у Всемирного банка.
"Амбиции властей выглядят странно, в 2026 году власти намерены взять в долг 1,54 миллиарда долларов и общий долг страны вырастет до 9,26 миллиардов долларов, в 2027 году он составит уже 10,68 миллиардов долларов, а в 2028 - 12 миллиардов долларов. Если власти за четыре года взяли кредиты на 2,96 миллиардов долларов и не было роста экономики, то где гарантия, что что он будет сейчас",
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Молдавии заявили о риске потери суверенитета из-за дефицита бюджета
11 декабря, 20:38
 
В миреМолдавияЕвросоюзВсемирный банк
 
 
