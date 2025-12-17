Рейтинг@Mail.ru
13:55 17.12.2025 (обновлено: 15:01 17.12.2025)
Путин объявил минуту молчания в память о погибших российских бойцах
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших российских бойцах.
"Прошу почтить память погибших за Родину минутой молчания", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Путин пообещал сделать все для поддержки семей погибших военных
Вчера, 13:54
 
