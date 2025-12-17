Рейтинг@Mail.ru
Модераторы удаляют с аккаунтов подразделений ВСУ информацию о потерях - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 17.12.2025
Модераторы удаляют с аккаунтов подразделений ВСУ информацию о потерях
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Модераторы удаляют с аккаунтов подразделений ВСУ информацию о потерях

РИА Новости: модераторы аккаунтов подразделений ВСУ удаляют информацию о потерях

Солдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая область
Солдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Модераторы официальных аккаунтов подразделений ВСУ удаляют весь негатив в адрес командования и информацию о потерях, создавая видимость успехов на поле боя, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Родственники военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ заметили, что на официальных аккаунтах бригады в соцсетях администраторы удаляют комментарии, отражающие реальное положение дел на фронте, информацию о потерях и негатив в адрес командования", - сказал собеседник агентства.
Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась в аккаунтах других подразделений ВСУ: модераторы "жестко пресекают неугодную информацию, создавая видимость успехов на поле боя".
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Комбриг ВСУ допустил массовую гибель солдат из-за фото в соцсетях
25 октября, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
