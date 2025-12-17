Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, обвиняемого в избиении модели, отправили под домашний арест
13:32 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/model-2062616867.html
Мужчину, обвиняемого в избиении модели, отправили под домашний арест
2025-12-17T13:32:00+03:00
2025-12-17T13:32:00+03:00
Мужчину, обвиняемого в избиении модели, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Кузьмина, который обвиняется в том, что ударил модель из Краснодара, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Никулинский районный суд города Москвы 17 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 01 месяц 24 суток Кузьмину Дмитрию Михайловичу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), - сказали в суде.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены
19 октября, 14:59
По данным следствия, Кузьмин в вечернее время находился в квартире со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил девушку по голове, она получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщине на западе Москвы.
В ведомстве сообщали, что в полицию из больницы поступила телефонограмма о доставлении с телесными повреждениями 33-летней женщины. В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный избил пострадавшую, проживающую на Университетском проспекте, после чего скрылся.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о пропавшей краснодарской модели.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что краснодарская модель пропала в Москве – якобы незадолго до исчезновения она поругалась с возлюбленным. Девушку не могли найти две недели, после чего обнаружили в московской больнице с травмами.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
Вчера, 11:30
 
