Мужчину, обвиняемого в избиении модели, отправили под домашний арест
Мужчину, обвиняемого в избиении модели, отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.12.2025
Мужчину, обвиняемого в избиении модели, отправили под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Кузьмина, который обвиняется в том, что ударил модель из Краснодара, в результате чего она получила... РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Кузьмина, который обвиняется в том, что ударил модель из Краснодара, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Никулинский районный суд города Москвы
17 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 01 месяц 24 суток Кузьмину Дмитрию Михайловичу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ
), - сказали в суде.
По данным следствия, Кузьмин в вечернее время находился в квартире со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил девушку по голове, она получила тяжелую черепно-мозговую травму.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью женщине на западе Москвы.
В ведомстве сообщали, что в полицию из больницы поступила телефонограмма о доставлении с телесными повреждениями 33-летней женщины. В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный избил пострадавшую, проживающую на Университетском проспекте, после чего скрылся.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о пропавшей краснодарской модели.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что краснодарская модель пропала в Москве – якобы незадолго до исчезновения она поругалась с возлюбленным. Девушку не могли найти две недели, после чего обнаружили в московской больнице с травмами.