Проблема нехватки снарядов в значительной степени решена, заявил Белоусов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 17.12.2025 (обновлено: 15:56 17.12.2025)
Проблема нехватки снарядов в значительной степени решена, заявил Белоусов
Проблема нехватки артиллерийских снарядов в значительной степени решена, сказал министр обороны России Андрей Белоусов.
Проблема нехватки снарядов в значительной степени решена, заявил Белоусов

Белоусов: проблема нехватки артиллерийских снарядов практически решена

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проблема нехватки артиллерийских снарядов в значительной степени решена, сказал министр обороны России Андрей Белоусов.
"В значительной степени решена прежняя проблема нехватки артиллерийских снарядов", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал, взятие каких городов позволит быстро освободить ДНР
