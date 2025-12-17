Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 17.12.2025 (обновлено: 15:21 17.12.2025)
Белоусов призвал упростить экспорт для народных оружейных компаний
Белоусов призвал упростить экспорт для народных оружейных компаний
Беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России нужно будет упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции "народного ОПК" при сохранении контроля над технологиями, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году... потребуется упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции "народного ОПК" - при условии безусловного сохранения контроля над критически важными военными технологиями", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.
Заголовок открываемого материала