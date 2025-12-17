Белоусов призвал упростить экспорт для народных оружейных компаний

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. России нужно будет упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции "народного ОПК" при сохранении контроля над технологиями, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В следующем году... потребуется упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции "народного ОПК" - при условии безусловного сохранения контроля над критически важными военными технологиями", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.