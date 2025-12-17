https://ria.ru/20251217/mo-2062634462.html
Минобороны назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ
Минобороны назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ
Вооруженные силы РФ освободили Красноармейск – символ сопротивления и украинской армии, и западных кураторов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
