Минобороны назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
14:15 17.12.2025
Минобороны назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ
Вооруженные силы РФ освободили Красноармейск – символ сопротивления и украинской армии, и западных кураторов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
красноармейск, россия, андрей белоусов
Красноармейск, Россия, Андрей Белоусов
Минобороны назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ

МО назвало освобожденный Красноармейск символом сопротивления ВСУ и Запада

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили Красноармейск – символ сопротивления и украинской армии, и западных кураторов, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Группировка войск "Центр" взяла под контроль город Красноармейск, который являлся символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
