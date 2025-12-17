Рейтинг@Mail.ru
В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах - РИА Новости, 17.12.2025
13:22 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/mjanma-2062614195.html
В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах
В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах - РИА Новости, 17.12.2025
В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах
Компетентные органы Мьянмы пытаются установить местонахождение трех российских граждан, которые могут удерживаться в мошеннических колл-центрах в районах Мьянмы РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:22:00+03:00
2025-12-17T13:22:00+03:00
в мире
мьянма
таиланд
россия
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050286730_0:0:1834:1033_1920x0_80_0_0_1384c7294bc0b2e919ba6e07f7f198f0.jpg
https://ria.ru/20251012/mjanma-2047754815.html
https://ria.ru/20251110/myanma-2053865713.html
мьянма
таиланд
россия
в мире, мьянма, таиланд, россия, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Мьянма, Таиланд, Россия, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах

В Мьянме ищут трех россиян, удерживаемых в мошеннических колл-центрах

© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamВоенные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Компетентные органы Мьянмы пытаются установить местонахождение трех российских граждан, которые могут удерживаться в мошеннических колл-центрах в районах Мьянмы на границе с Таиландом, сообщило посольство РФ в республике в своем Telegram-канале.
Как уточнили в дипмиссии, ранее в СМИ появилась информация о россиянах, которые обманным путем были привлечены к работе в центрах киберпреступности в приграничных районах Мьянмы.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Консул в Таиланде рассказал, как россиян заманивают в рабство в Мьянме
12 октября, 04:17
"Находимся в постоянном контакте с официальными властями страны пребывания в целях уточнения поступившей в посольство информации о трех гражданах Российской Федерации, принудительно удерживаемых в центрах онлайн-мошенничества на границе с Таиландом. Компетентные органы Мьянмы предпринимают необходимые действия для установления местонахождения и обеспечения безопасности наших соотечественников", - сказано в сообщении.
По уточнению дипломатов, мероприятия мьянманских правоохранителей осложняются нестабильной военно-политической обстановкой в отдельных районах вдоль границы.
"В соответствии с двусторонними соглашениями между Таиландом и Мьянмой, иностранный персонал киберцентров в дальнейшем подлежит репатриации на родину через территорию соседнего государства", - указано в сообщении.
В дипмиссии обратили внимание российских граждан на необходимость проявлять бдительность в случае поступления предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая в сфере коммуникационных технологий, индустрии развлечений "во избежание риска вовлечения в незаконные виды деятельности транснациональных преступных группировок".
Военные на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мьянма депортировала девять тысяч мигрантов, работавших в колл-центрах
10 ноября, 07:54
 
В миреМьянмаТаиландРоссияОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
