В Мьянме ведутся поиски россиян, удерживаемых в колл-центрах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Компетентные органы Мьянмы пытаются установить местонахождение трех российских граждан, которые могут удерживаться в мошеннических колл-центрах в районах Мьянмы на границе с Таиландом, сообщило посольство РФ в республике в своем Telegram-канале.
Как уточнили в дипмиссии, ранее в СМИ появилась информация о россиянах, которые обманным путем были привлечены к работе в центрах киберпреступности в приграничных районах Мьянмы.
"Находимся в постоянном контакте с официальными властями страны пребывания в целях уточнения поступившей в посольство информации о трех гражданах Российской Федерации, принудительно удерживаемых в центрах онлайн-мошенничества на границе с Таиландом. Компетентные органы Мьянмы предпринимают необходимые действия для установления местонахождения и обеспечения безопасности наших соотечественников", - сказано в сообщении.
По уточнению дипломатов, мероприятия мьянманских правоохранителей осложняются нестабильной военно-политической обстановкой в отдельных районах вдоль границы.
"В соответствии с двусторонними соглашениями между Таиландом и Мьянмой, иностранный персонал киберцентров в дальнейшем подлежит репатриации на родину через территорию соседнего государства", - указано в сообщении.
В дипмиссии обратили внимание российских граждан на необходимость проявлять бдительность в случае поступления предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая в сфере коммуникационных технологий, индустрии развлечений "во избежание риска вовлечения в незаконные виды деятельности транснациональных преступных группировок".