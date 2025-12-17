Мишустин призвал подготовить новые меры защиты россиян от мошенников

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сейчас нужно приступить к подготовке новых дополнительных мер для защиты россиян от мошенников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что защита россиян должна быть максимально эффективной, и при этом необходимо создавать условия, при которых технологии будут использоваться для безопасности людей, а не против них.