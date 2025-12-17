Мишустин предупредил о "госслужащих" в иностранных мессенджерах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нельзя верить тем, кто представляется госслужащим или банковским работником, связываясь через иностранные мессенджеры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин в ходе стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством сообщил, что правительство предусматривает, что государственные органы, кредитные организации, сотовые операторы, цифровые платформы, такие как маркетплейсы, не имеют права информировать граждан и общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

"Создаем условия, чтобы люди понимали, что если с ними пытаются связаться через такой мессенджер, представляются сотрудником, например, либо банка, либо из правоохранительных органов, либо из поликлиники, им верить нельзя, и тем более, нельзя сообщать пришедший код или пароль для авторизации на сайтах", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии.