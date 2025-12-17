https://ria.ru/20251217/mishustin-2062687246.html
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов - РИА Новости, 17.12.2025
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов
Премьер РФ Михаил Мишустин рекомендовал отказаться от "рекламных обзвонов", которые часто используются мошенниками. РИА Новости, 17.12.2025
общество
россия
михаил мишустин
россия
2025
