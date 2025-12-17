Рейтинг@Mail.ru
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов - РИА Новости, 17.12.2025
15:58 17.12.2025
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов
Мишустин порекомендовал отказаться от рекламных обзвонов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин рекомендовал отказаться от "рекламных обзвонов", которые часто используются мошенниками.
"При желании можно отказаться от рекламных СМС-рассылок, обзвонов, которые очень часто применяются для навязывания сомнительных товаров и услуг и выманивания персональных данных", - сказал Мишустин на стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством".
