Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений
Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений - РИА Новости, 17.12.2025
Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений
В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:38:00+03:00
2025-12-17T15:38:00+03:00
2025-12-17T15:52:00+03:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
происшествия
общество
россия
россия, михаил мишустин, правительство рф, происшествия, общество
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Происшествия, Общество
Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений
Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений в РФ на 9% в этом году