Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России зафиксировано снижение числа цифровых преступлений, за 10 месяцев 2025 года их общее число уменьшилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.