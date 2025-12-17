Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов
Культура
Культура
 
20:53 17.12.2025 (обновлено: 20:59 17.12.2025)
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов - РИА Новости, 17.12.2025
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов
Директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев предложил проработать механизмы... РИА Новости, 17.12.2025
россия
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов

Минцифры предложило прояснить ситуацию с книгами иноагентов до получения статуса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудница библиотеки
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сотрудница библиотеки. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев предложил проработать механизмы доступа к книгам иноагентов, написанным до получения статуса.
В ходе своего выступления на заседании правления Российского книжного союза (РКС), которое проходило в Московском доме книги, он отметил, что необходимо проработать вопрос "дифференцированного подхода к произведениям авторов, признанных в настоящее время иноагентами", в частности, тем книгам, которые не имеют политической окраски (в том числе тексты предисловий, послесловий и комментариев к произведениям классиков). По его словам, многие из них давно стали важной составляющей научного, образовательного и культурного наследия страны.
Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Защита обжаловала заочный приговор Акунину*
9 декабря, 23:57
9 декабря, 23:57
"Необходимо проработать механизмы, позволяющие сохранить этот корпус текстов для читателей и нашего культурного и научного наследия", – приводит слова Григорьева пресс-служба РКС.
Он предложил " в качестве точки отсечения" рассмотреть время официального признания автора иноагентом. Кроме того, эта инициатива относится и к значительному пласту изданий, выпущенных в 1990-х и начале 2000-х годов при финансовой поддержке организаций, которые сегодня признаны нежелательными. По словам Григорьева, если не предпринимать меры, "неизбежно встанет вопрос о спецхранении или (не дай Бог – уничтожении) огромного количества книг, которые составляют значимую, если не большую часть фондов многих библиотек, в первую очередь провинциальных, что приведёт к значительным тратам бюджетных средств, не говоря уже о моральных потерях".
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Курский депутат потребовал признать Нагиева иноагентом
Вчера, 16:53
Вчера, 16:53
 
Культура Общество Россия Владимир Григорьев Российские космические системы Московский Дом книги
 
 
