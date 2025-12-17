Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов

Он предложил " в качестве точки отсечения" рассмотреть время официального признания автора иноагентом. Кроме того, эта инициатива относится и к значительному пласту изданий, выпущенных в 1990-х и начале 2000-х годов при финансовой поддержке организаций, которые сегодня признаны нежелательными. По словам Григорьева, если не предпринимать меры, "неизбежно встанет вопрос о спецхранении или (не дай Бог – уничтожении) огромного количества книг, которые составляют значимую, если не большую часть фондов многих библиотек, в первую очередь провинциальных, что приведёт к значительным тратам бюджетных средств, не говоря уже о моральных потерях".