Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов
17.12.2025
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов
Директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев предложил проработать механизмы...
Минцифры предложило проработать механизм доступа к части книг иноагентов
Минцифры предложило прояснить ситуацию с книгами иноагентов до получения статуса
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев предложил проработать механизмы доступа к книгам иноагентов, написанным до получения статуса.
В ходе своего выступления на заседании правления Российского книжного союза (РКС
), которое проходило в Московском доме книги
, он отметил, что необходимо проработать вопрос "дифференцированного подхода к произведениям авторов, признанных в настоящее время иноагентами", в частности, тем книгам, которые не имеют политической окраски (в том числе тексты предисловий, послесловий и комментариев к произведениям классиков). По его словам, многие из них давно стали важной составляющей научного, образовательного и культурного наследия страны.
"Необходимо проработать механизмы, позволяющие сохранить этот корпус текстов для читателей и нашего культурного и научного наследия", – приводит слова Григорьева
пресс-служба РКС.
Он предложил " в качестве точки отсечения" рассмотреть время официального признания автора иноагентом. Кроме того, эта инициатива относится и к значительному пласту изданий, выпущенных в 1990-х и начале 2000-х годов при финансовой поддержке организаций, которые сегодня признаны нежелательными. По словам Григорьева, если не предпринимать меры, "неизбежно встанет вопрос о спецхранении или (не дай Бог – уничтожении) огромного количества книг, которые составляют значимую, если не большую часть фондов многих библиотек, в первую очередь провинциальных, что приведёт к значительным тратам бюджетных средств, не говоря уже о моральных потерях".