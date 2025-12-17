Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2026 году в опытную эксплуатацию будет введено не менее 15 сервисов единой информационной системы Минобороны РФ, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Он отметил, что в этом году приступили к формированию интегрированной информационной системы министерства обороны - завершили разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий.