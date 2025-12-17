https://ria.ru/20251217/minoborony-2062748157.html
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны
В 2026 году в опытную эксплуатацию будет введено не менее 15 сервисов единой информационной системы Минобороны РФ, заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:50:00+03:00
2025-12-17T18:50:00+03:00
2025-12-17T18:50:00+03:00
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_0:76:2495:1479_1920x0_80_0_0_f00470940987f7469eb93f1dad8e83cc.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062660316.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733756_166:0:2342:1632_1920x0_80_0_0_f261fb1d3a6babd5f8241ae0e0567057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны
Белоусов: не менее 15 сервисов Минобороны введут в эксплуатацию в 2026 году