Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
18:50 17.12.2025
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны
В 2026 году в опытную эксплуатацию будет введено не менее 15 сервисов единой информационной системы Минобороны РФ, заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов рассказал о сервисах единой информационной системы Минобороны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2026 году в опытную эксплуатацию будет введено не менее 15 сервисов единой информационной системы Минобороны РФ, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Он отметил, что в этом году приступили к формированию интегрированной информационной системы министерства обороны - завершили разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий.
"В следующем году намечено ввести в опытную эксплуатацию не менее 15 сервисов. В таких сферах деятельности, как социальное и жилищное обеспечение, образование, управление имуществом и госзакупками", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о расходах Минобороны в следующем году
