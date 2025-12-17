https://ria.ru/20251217/minoborony-2062746830.html
Минобороны рассказало о мерах жесткой экономии в 2025 году
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Меры жесткой экономии были применены в 2025 году в отношении расходов, не связанных с военными действиями, часть расходов перенесена на поздние сроки или сокращена, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В отношении расходов, не связанных непосредственно с ведением боевых действий, были применены меры жесткой экономии. Часть расходов была перенесена на более поздние сроки. Другая часть – сокращена", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.