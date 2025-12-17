Белоусов призвал направить средства на закупку высоковостребованного оружия

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает дополнительно к запланированным ресурсам направить сэкономленные финансы направить на закупку высоковостребованных образцов вооружения, улучшение жилищных условий и поддержку промышленных предприятий, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в среду на расширенной коллегии ведомства.