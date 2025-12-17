Рейтинг@Mail.ru
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
17:02 17.12.2025
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов
Вооруженные силы РФ в 2026 году выйдут на практически полную укомплектованность войск мобильными средствами передвижения, заявил министр обороны Андрей Белоусов РИА Новости, 17.12.2025
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов

Белоусов: в 2026 году ВС почти полностью укомплектуют средствами передвижения

© РИА Новости / Андрей Коц
Багги - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Багги. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2026 году выйдут на практически полную укомплектованность войск мобильными средствами передвижения, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании МО РФ.
"Это требует дополнительного обеспечения современными мобильными средствами передвижения... В следующем – выйдем на практически полную укомплектованность войск в этих средствах", - сказал он.
