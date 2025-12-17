https://ria.ru/20251217/minoborony-2062715042.html
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов
Вооруженные силы РФ в 2026 году выйдут на практически полную укомплектованность войск мобильными средствами передвижения, заявил министр обороны Андрей Белоусов РИА Новости, 17.12.2025
безопасность
россия
андрей белоусов
ВС полностью оснастят мобильными средствами передвижения, заявил Белоусов
Белоусов: в 2026 году ВС почти полностью укомплектуют средствами передвижения