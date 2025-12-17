https://ria.ru/20251217/minoborony-2062713656.html
Белоусов призвал восполнить некомплект средств РЭБ
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств радиоэлектронной борьбы, зенитных ракет, радиолокационных станций в 2026 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В то же время в следующем году необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств РЭБ, особенно в тактическом звене, зенитных управляемых ракет, радиолокационных станций и средств контрбатарейной борьбы", - сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в среду.