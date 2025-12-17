Белоусов призвал восполнить некомплект средств РЭБ

"В то же время в следующем году необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств РЭБ, особенно в тактическом звене, зенитных управляемых ракет, радиолокационных станций и средств контрбатарейной борьбы", - сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в среду.