Белоусов призвал восполнить некомплект средств РЭБ - РИА Новости, 17.12.2025
16:59 17.12.2025
Белоусов призвал восполнить некомплект средств РЭБ
Необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств радиоэлектронной борьбы, зенитных ракет, радиолокационных станций в 2026 году, заявил министр...
безопасность
россия
андрей белоусов
https://ria.ru/20251217/belousov-2062671306.html
россия
Новости
ru-RU
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов призвал восполнить некомплект средств РЭБ

Белоусов: нужно восполнить некомплект средств РЭБ и зенитных ракет в 2026 году

Военнослужащие РЭБ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств радиоэлектронной борьбы, зенитных ракет, радиолокационных станций в 2026 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В то же время в следующем году необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств РЭБ, особенно в тактическом звене, зенитных управляемых ракет, радиолокационных станций и средств контрбатарейной борьбы", - сказал министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в среду.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о роли средств РЭБ в защите ВС России от БПЛА
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
