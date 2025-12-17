Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил
16:57 17.12.2025
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил
Минобороны уделяет особое внимание развитию стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания агрессии, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
россия
андрей белоусов
владимир путин
россия, андрей белоусов, владимир путин
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил

Белоусов заявил, что Минобороны уделяет особое внимание развитию ядерных сил

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны уделяет особое внимание развитию стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания агрессии, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
"Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил - это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
