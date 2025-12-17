https://ria.ru/20251217/minoborony-2062713393.html
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил
Минобороны уделяет особое внимание развитию стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания агрессии, заявил министр обороны Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:57:00+03:00
россия
андрей белоусов
владимир путин
россия
Белоусов заявил о важности развития стратегических ядерных сил
