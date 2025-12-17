Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны РФ планирует не позднее первого полугодия 2026 года довести до 100% обеспеченность войск броннированной техникой, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.

Он отметил, что сейчас обеспеченность бронированной техникой доведена до 86% от потребности, что в два раза выше уровня прошлого года.