Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%
Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100% - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%
Минобороны РФ планирует не позднее первого полугодия 2026 года довести до 100% обеспеченность войск броннированной техникой, заявил на расширенном заседании... РИА Новости, 17.12.2025
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%
Белоусов: МО хочет довести до 100% обеспеченность войск бронетехникой в 2026 г