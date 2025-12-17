Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%
16:54 17.12.2025
Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%
Белоусов заявил о планах довести обеспеченность войск бронетехникой до 100%
безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны РФ планирует не позднее первого полугодия 2026 года довести до 100% обеспеченность войск броннированной техникой, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.
Он отметил, что сейчас обеспеченность бронированной техникой доведена до 86% от потребности, что в два раза выше уровня прошлого года.
«
"Задача - довести этот показатель до 100% не позднее первого полугодия следующего года", - сказал Белоусов
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
