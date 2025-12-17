В Минобороны рассказали о применении FPV-перехватчиков в системе ПВО

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Применение FPV-перехватчиков в системе противовоздушной обороны доказало свою эффективность, формирование и оснащение расчетов этим видом оружия необходимо завершить в первом полугодии 2026-го, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.