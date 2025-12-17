Рейтинг@Mail.ru
Российские военные начнут применять электронные жетоны, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 17.12.2025
Российские военные начнут применять электронные жетоны, заявил Белоусов
Российские военные начнут применять электронные жетоны, заявил Белоусов

Белоусов: ВС России начнут применять электронные жетоны для поиска пропавших

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Для наращивания возможностей по поиску пропавших военнослужащих в 2026 году предстоит начать применение электронных жетонов, сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"В целях наращивания возможностей по поиску пропавших без вести в следующем году предстоит начать применение электронных жетонов военнослужащих. Проведен военно-технический эксперимент по апробации таких жетонов в группировках "Центр" и "Днепр". Он дал положительный результат", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов заявил о сокращении времени зачисления довольствия на карту
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
