По счетам всех организаций Минобороны ввели банковское сопровождение

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о введении банковского сопровождения операций по расчетным счетам всех действующих организаций Минобороны.
"В целях повышения прозрачности операций подведомственных организаций сформировано единое корпоративное казначейство. Введено банковское сопровождение операций по расчетным счетам всех действующих организаций министерства обороны. Установлен контроль за заключением значимых сделок подведомственными организациями", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
