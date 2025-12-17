Белоусов рассказал о приоритизации военного бюджета

«

"В 2025 году работа министерства обороны велась в условиях жестких финансовых ограничений, связанных с возможностями федерального бюджета. В то же время ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Все это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.