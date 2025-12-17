https://ria.ru/20251217/minoborony-2062698412.html
Белоусов рассказал о поставленных робототехнических платформах в армии
Белоусов рассказал о поставленных робототехнических платформах в армии
Свыше 280 единиц робототехнических платформ, которые используются для эвакуации военнослужащих с поля боя, было поставлено в войска в этом году, заявил министр
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 280 единиц робототехнических платформ, которые используются для эвакуации военнослужащих с поля боя, было поставлено в войска в этом году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Опыт специальной военной операции показал, что одним из самых эффективных способов эвакуации с поля боя является применение робототехнических платформ. В 2025 году в войска поставлено 288 единиц такой техники. Это только одна пятая от потребности", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Президент России Владимир Путин в среду также участвует в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.