Белоусов рассказал о поставленных робототехнических платформах в армии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Свыше 280 единиц робототехнических платформ, которые используются для эвакуации военнослужащих с поля боя, было поставлено в войска в этом году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Опыт специальной военной операции показал, что одним из самых эффективных способов эвакуации с поля боя является применение робототехнических платформ. В 2025 году в войска поставлено 288 единиц такой техники. Это только одна пятая от потребности", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.