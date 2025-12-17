Рейтинг@Mail.ru
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему - РИА Новости, 17.12.2025
16:01 17.12.2025
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему
Минобороны РФ заключило с Ростелекомом контракты в рамках создания единой интегрированной информационной системы, сообщил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
2025
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему

МО и Ростелеком договорились о создании интегрированной информационной системы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны РФ заключило с Ростелекомом контракты в рамках создания единой интегрированной информационной системы, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В текущем году приступили к формированию интегрированной информационной системы министерства обороны. Завершили разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий. Определили главного технологического партнера – Ростелеком – и заключили с ним соответствующие контракты", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов призвал уделить особое внимание внедрению ИИ в войсках
ТехнологиРоссияАндрей БелоусовРостелеком
 
 
