Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему
Минобороны РФ заключило с Ростелекомом контракты в рамках создания единой интегрированной информационной системы, сообщил министр обороны России Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
россия
Минобороны намерено создать единую интегрированную информационную систему
МО и Ростелеком договорились о создании интегрированной информационной системы