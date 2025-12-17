Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал, сколько новых соединений сформировали Вооруженные силы - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/minoborony-2062688198.html
Белоусов рассказал, сколько новых соединений сформировали Вооруженные силы
Белоусов рассказал, сколько новых соединений сформировали Вооруженные силы - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал, сколько новых соединений сформировали Вооруженные силы
В составе ВС РФ в 2025 году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков, в 2026 году предстоит сформировать еще 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков, сообщил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:01:00+03:00
2025-12-17T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_0:0:1443:811_1920x0_80_0_0_dad9c0e369371479942a6ed2e7c613c6.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062662779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319122_18:0:1301:962_1920x0_80_0_0_27ebe7ec0f8746d262cf2a8d3da4384d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, сколько новых соединений сформировали Вооруженные силы

Белоусов заявил, что Минобороны сформировали пять дивизий, 13 бригад и 30 полков

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В составе ВС РФ в 2025 году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков, в 2026 году предстоит сформировать еще 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Всего в составе Вооруженных сил в этом году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков. А в следующем году предстоит сформировать еще 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков", - сказал Белоусов, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин рассказал, как изменилась российская армия за время СВО
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала