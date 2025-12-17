Белоусов рассказал, сколько новых соединений сформировали Вооруженные силы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В составе ВС РФ в 2025 году сформированы 5 дивизий, 13 бригад и 30 полков, в 2026 году предстоит сформировать еще 4 дивизии, 14 бригад и 39 полков, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.