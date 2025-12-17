https://ria.ru/20251217/minoborony-2062679347.html
Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций
Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций
Министерство обороны установило контроль за заключением значимых сделок подведомственными организациями, предстоит создать систему показателей эффективности их... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:42:00+03:00
2025-12-17T15:42:00+03:00
2025-12-17T15:42:00+03:00
россия
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881896940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7356e3d8f51e877757118141975ea7bf.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062670595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881896940_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_4a37566dc0307a5b88a5809750d7858c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, владимир путин
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций
Белоусов: Минобороны установило контроль за заключением значимых сделок