Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций - РИА Новости, 17.12.2025
15:42 17.12.2025
Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций
Министерство обороны установило контроль за заключением значимых сделок подведомственными организациями, предстоит создать систему показателей эффективности их... РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны установило контроль за сделками подведомственных организаций

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны установило контроль за заключением значимых сделок подведомственными организациями, предстоит создать систему показателей эффективности их работы, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В целях повышения прозрачности операций подведомственных организаций сформировано единое корпоративное казначейство. Введено банковское сопровождение операций по расчетным счетам всех действующих организаций министерства обороны. Установлен контроль за заключением значимых сделок подведомственными организациями", - сказал Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
