15:33 17.12.2025 (обновлено: 15:34 17.12.2025)
Минобороны перейдет на электронный документооборот, заявил Белоусов
Министерство обороны начнет работу по переводу документооборота на безбумажную форму, ее должны завершить в декабре 2027 года, сообщил глава ведомства Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, андрей белоусов
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Андрей Белоусов
Минобороны перейдет на электронный документооборот, заявил Белоусов

Белоусов: МО переведет документы в безбумажную форму к декабрю 2027 года

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министерство обороны начнет работу по переводу документооборота на безбумажную форму, ее должны завершить в декабре 2027 года, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.
"Будет, наконец, начата работа по переводу документооборота на безбумажную форму. Ее предстоит завершить в декабре 2027 года", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о разработке информационной системы Минобороны
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьАндрей Белоусов
 
 
