Минобороны перейдет на электронный документооборот, заявил Белоусов
Министерство обороны начнет работу по переводу документооборота на безбумажную форму, ее должны завершить в декабре 2027 года, сообщил глава ведомства Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:33:00+03:00
2025-12-17T15:33:00+03:00
2025-12-17T15:34:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
андрей белоусов
Минобороны перейдет на электронный документооборот, заявил Белоусов
Белоусов: МО переведет документы в безбумажную форму к декабрю 2027 года