Миляев: первая Всероссийская спартакиада госслужащих — это праздник спорта - РИА Новости, 17.12.2025
Тульская область
 
16:32 17.12.2025
Миляев: первая Всероссийская спартакиада госслужащих — это праздник спорта
Миляев: первая Всероссийская спартакиада госслужащих — это праздник спорта
Первая Всероссийская открытая спартакиада государственных гражданских и муниципальных служащих — это не просто соревнование, а настоящий праздник спорта, дружбы РИА Новости, 17.12.2025
Миляев: первая Всероссийская спартакиада госслужащих — это праздник спорта

Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле
Новогодняя иллюминация на улице Металлистов в Туле. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первая Всероссийская открытая спартакиада государственных гражданских и муниципальных служащих — это не просто соревнование, а настоящий праздник спорта, дружбы и единства, заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на заседании оргкомитета, посвященному проведению в 2026 году данному событию.
В мероприятии приняли участие Миляев, заместитель министра спорта России Алексей Морозов, президент АНО "Центральный спортивный совет государственной службы" Сергей Качушкин, руководитель Спецсвязи России Иван Гайченя, председатель совета директоров медиахолдинга "Русская Медиагруппа" Владимир Киселев.
Спартакиада проводится для формирования здорового корпуса госслужащих и включена в Единый календарный план Минспорта России на 2026 год. В соревнованиях примут участие государственные служащие всех уровней, а также команды муниципалитетов и региональных органов исполнительной власти, а также команды, состоящие из представителей малого и среднего предпринимательства, сотрудники предприятий.
Инициатива проведения спартакиады была предложена на одном из заседаний комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", которую возглавил Миляев.
Качушкин поблагодарил комиссию Госсовета за инициативу и министерство спорта России — за поддержку мероприятия.
Соревнования будут проводиться в три этапа: региональный, межрегиональный (окружной) и всероссийский. Определены шесть видов спорта: настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, плавание, мини-футбол и баскетбол. Отборочные старты начнутся в январе следующего года, полуфинал состоится в сентябре и октябре. Финал пройдет в ноябре.
Качушкин сообщил, что для субъектов разработан и успешно функционирует специализированный цифровой портал спартакиады.
Миляев подчеркнул, что это событие станет важной площадкой для обмена опытом и укрепления связей между регионами.
"Спорт — это мощный инструмент, который объединяет людей, формирует командный дух и способствует укреплению здоровья. В условиях современных вызовов на первый план выходят вопросы здоровья, социального благополучия и поддержки физической активности государственных служащих в том числе. Убежден, что в этой части проведение спартакиады позволит популяризировать физическую культуру и спорт", — приводит пресс-служба слова губернатора.
Ожидается, что в спартакиаде примут участие порядка 100 тысяч человек. Миляев призвал государственных служащих из всех регионов страны присутствовать на этом спортивном мероприятии.
"Наша общая задача — показать, что спартакиада – это не просто соревнование, а настоящий праздник спорта, дружбы и единства. А роль государственных служащих не ограничивается рабочими задачами, а включает активное участие в спортивной жизни страны. Вместе мы сможем создать атмосферу сотрудничества и здоровой конкуренции, внести весомый вклад в развитие корпоративного спорта, укрепить здоровье жителей и сделать нашу страну сильнее", — указал глава региона.
Киселев заключил, что предстоящая спартакиада получит активную поддержку в информационном поле.
Тульская область
 
 
