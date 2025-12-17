Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси.
Депутат рассказал, что в Калининграде таксист-мигрант сбил трёх студенток на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
«
"В регионе запрещено привлекать мигрантов к работе в такси, однако ни агрегатора такси, ни собственника машины, который сдавал её в аренду, это не остановило... Поддерживаю призыв координатора Калининградского отделения ЛДПР Евгения Мишина срочно скорректировать миграционную политику. Предлагаю создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам реестр должен содержать полную информацию о работнике, включая биометрические данные и сведения о нарушении или соблюдении ПДД.
"Агрегаторам такси нужно запретить без подтверждения данных в реестре даже заводить аккаунт мигранту в своём приложении", - заключил он.