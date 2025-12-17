Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов - РИА Новости, 17.12.2025
21:07 17.12.2025
Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов
Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси. РИА Новости, 17.12.2025
общество
россия
калининград
леонид слуцкий (политик)
лдпр
такси
россия
калининград
Новости
Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили такси. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси.
Депутат рассказал, что в Калининграде таксист-мигрант сбил трёх студенток на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
«
"В регионе запрещено привлекать мигрантов к работе в такси, однако ни агрегатора такси, ни собственника машины, который сдавал её в аренду, это не остановило... Поддерживаю призыв координатора Калининградского отделения ЛДПР Евгения Мишина срочно скорректировать миграционную политику. Предлагаю создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам реестр должен содержать полную информацию о работнике, включая биометрические данные и сведения о нарушении или соблюдении ПДД.
"Агрегаторам такси нужно запретить без подтверждения данных в реестре даже заводить аккаунт мигранту в своём приложении", - заключил он.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать курьерами и таксистами
10 декабря, 13:04
 
Общество Россия Калининград Леонид Слуцкий (политик) ЛДПР Такси
 
 
