https://ria.ru/20251217/mid-2062693732.html
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи - РИА Новости, 17.12.2025
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи
Военно-техническое сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:10:00+03:00
2025-12-17T16:10:00+03:00
2025-12-17T16:10:00+03:00
в мире
иран
россия
аббас аракчи
сергей лавров
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062682952_0:41:3097:1783_1920x0_80_0_0_9c65fc30670cdaa05a671b19432eaba0.jpg
https://ria.ru/20251217/lavrov-2062594918.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062682952_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_a414a52e287169327ad1cea6988ece42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, аббас аракчи, сергей лавров, шос
В мире, Иран, Россия, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, ШОС
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи
Аракчи: военно-техническое сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться