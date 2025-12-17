Рейтинг@Mail.ru
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/mid-2062693732.html
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи - РИА Новости, 17.12.2025
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи
Военно-техническое сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:10:00+03:00
2025-12-17T16:10:00+03:00
в мире
иран
россия
аббас аракчи
сергей лавров
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062682952_0:41:3097:1783_1920x0_80_0_0_9c65fc30670cdaa05a671b19432eaba0.jpg
https://ria.ru/20251217/lavrov-2062594918.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062682952_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_a414a52e287169327ad1cea6988ece42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, аббас аракчи, сергей лавров, шос
В мире, Иран, Россия, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, ШОС
Военное сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил Аракчи

Аракчи: военно-техническое сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Ирана продолжает развиваться, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Наше взаимодействие в сфере обороны и военно-технического сотрудничества также подходящим образом продолжается", - сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Иран и Россия работают над укреплением двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.
Депутат подчеркнул, что взаимодействие России и Ирана носит не тактический, а стратегический многоплановый характер, стороны обмениваются технологиями, информацией и проводят совместные учения, последние из которых - "Саханд 2025"- прошли под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Иране в начале декабря для отработки мероприятий по борьбе с терроризмом.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном подписании документов по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
Вчера, 12:32
 
В миреИранРоссияАббас АракчиСергей ЛавровШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала