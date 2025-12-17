Рейтинг@Mail.ru
Мерц намерен лично добиваться решения ЕС об использовании активов России - РИА Новости, 17.12.2025
21:29 17.12.2025
Мерц намерен лично добиваться решения ЕС об использовании активов России
2025-12-17T21:29:00+03:00
2025-12-17T21:29:00+03:00
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
Мерц намерен лично добиваться решения ЕС об использовании активов России

Мерц: активы РФ необходимы ЕС, ведь они позволят два года спонсировать войну

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что будет лично добиваться в Брюсселе принятия ЕС решения об использовании российских замороженных активов для поддержки Украины.
Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Мерц, выступая во вторник в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?", оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50".
Военнослужащий около танков Leopard - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро
Вчера, 20:15
"Я лично буду добиваться такого решения (об использовании активов - ред.) сегодня вечером в Брюсселе", - заявил он, выступая с заявлением в бундестаге. Трансляция велась на сайте парламента ФРГ.
По словам Мерца, использование российских замороженных активов "позволило бы финансировать украинскую армию еще как минимум два года".
При этом канцлер ФРГ утверждал, что не желает таким образом способствовать продолжению конфликта, а, напротив, считает, что подобная мера побудит, как он выразился, "начать серьезные переговоры" по Украине.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
Вчера, 18:53
Говоря о дипломатических способах мирного урегулирования на Украине, Мерц отметил, что они достигли своего предела. "Так часто звучали (в бундестаге - ред.) призывы к дипломатии вместо вооружения Украины. Дамы и господа, больше дипломатии, чем исходило в последние дни и часы здесь, из Берлина, уже не может быть", - сказал Мерц.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии, Брюссель - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В ЕС допустили принятие решения по активам в обход Бельгии, пишут СМИ
Вчера, 12:00
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, заявил Орбан
Вчера, 18:38
 
