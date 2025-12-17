Мерц намерен лично добиваться решения ЕС об использовании активов России

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что будет лично добиваться в Брюсселе принятия ЕС решения об использовании российских замороженных активов для поддержки Украины.

По словам Мерца, использование российских замороженных активов "позволило бы финансировать украинскую армию еще как минимум два года".