Рейтинг@Mail.ru
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 17.12.2025 (обновлено: 04:07 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/merts-2062510179.html
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам - РИА Новости, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как "50/50", такое... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T00:17:00+03:00
2025-12-17T04:07:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskij-2062268777.html
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062245794.html
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062231605.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, украина, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам

Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по замороженным активам РФ как "50/50"

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 17 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на принятие ЕС решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины как "50/50", такое мнение он высказал в программе телеканала ZDF "Was nun?".
"Я бы сказал, что шансы на то, что мы этого добьемся (решения об использовании активов в пользу Украины - ред.), составляют 50 на 50", - заявил Мерц
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский признал, что Киеву могут не достаться замороженные активы России
Вчера, 03:16
Он отметил, что в курсе сомнений, которые высказывают некоторые страны ЕС, в частности Бельгия и Италия, по вопросу правомерности использования российских активов для поддержки Украины и "может их понять".
«
"Я только говорю, что, с другой стороны, если мы не совершим этот прыжок сейчас и не примем решение, которое мы могли бы принять, чтобы остановить это продвижение российской армии, то когда же тогда?" — высказался Мерц.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посол в Германии прокомментировал планы ЕС по российским активам
15 декабря, 22:51
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро утверждал, что решение о конфискации активов могут принять на саммите Евросоюза 18 декабря.
В понедельник Центробанк подал к Euroclear иск на сумму свыше 18 триллионов рублей, назвав планы ЕК незаконными и обвинив депозитарий в нанесенном ущербе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не получит доступа к замороженным активам, заявил Мерц
15 декабря, 20:36
 
В миреРоссияБельгияУкраинаФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала